Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor
|13 Kasım 2019 23:14
|Yazdır
Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktaları Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinden sabah erken saatte yola düşerek gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sabah ve dönüş saatlerinde metrobüs seferlerini arttırdı. Neredeyse her 15 saniyede bir aracın gelmesine rağmen sorun çözülemedi.
Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a ve Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne giden metrübüslerde büyük izdiham yaşanıyor. Araçlar tıka basa dolu ilerlerken, zaman zaman tartışma ve itiş- kakışlar yaşanıyor.
"Araç sayısı artırılmalı"
Yolculardan Levent Erdem, yoğunluğu azaltmak için hareket eden araç sayısının biraz daha arttırılmasını isterken, bunun da çözüm getirmeyeceğini söyledi.
Bir başka yolcu sabah-akşam yolculuk eziyeti çektiklerini ifade ederken, "Başka bir şansımız yok" diye konuştu.
Yolculardan Saffet Öztürk, "İş saatlerinde çok sıkıntılı. Gidiş-geliş çok kalabalık" derken, oturarak yolculuk edebilen bir yolcu, ""Göründüğü gibi. İşe gidiş ve çıkış saatlerinde çok büyük aşırı yoğunluk var. Bu çile bizim için sıradanlaştı. Herkes kuyrukta, araca binebilenler kendilerini şanslı hissediyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir ısırıkla hayatı karardı, felç oldu
13 Kasım 2019 22:33
|'Büyük göç' belgesel oldu
13 Kasım 2019 22:22
|O pankartı gören sürücüler kornaya basmadı
13 Kasım 2019 21:56
|Atık toplayıcısı: Haram paraya gönlüm razı olmadı
13 Kasım 2019 21:50
|Otobüste fenalaşan çocuğunu hastaneye yetiştirdi
13 Kasım 2019 20:53
|Avrupayı bırakıp köye yerleşti
13 Kasım 2019 20:43
|Türk balet Fransız dansçılara eğitim verecek
13 Kasım 2019 20:38
|Liseli Aleyna'nın babasından imza kampanyası
13 Kasım 2019 19:38
|Prof. Dr. Mümtaz Soysal, son yolculuğuna uğurlandı
13 Kasım 2019 19:34
|'Torunlarına bakan dede ve ninelere bakım ücreti ödensin'
13 Kasım 2019 18:11