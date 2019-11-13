Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır."
|13 Kasım 2019 23:26
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Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.
"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
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