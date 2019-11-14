Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmeye bakanların ve bürokratların yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı
|14 Kasım 2019 01:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
Heyetler arasında yapılan görüşmeye, Türk heyeti adına; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'ın yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı
Ordu Ünye doğumlu olan Aksu, 25, 26 ve 27. dönemde İstanbul'dan milletvekili olarak seçildi. Halen Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İşlerinden Sorumlu MHP Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
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