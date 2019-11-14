1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Diyanet Merkezi'nde açıklamada, "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an önce sonlandırmasıdır. Bu talebimizi Sayın Trump'a ilettik." ifadelerini kullandı
 14 Kasım 2019 03:21
Yazdır
Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.

- Bugün Amerika Diyanet Merkezi'nde; Türkçe, genel kültür, Kuran-ı Kerim dersleri alan miniklerimiz ve ailelerimizin böyle bir ihtiyacını giderdiğimiz için sevinçliyiz.

- 2002'den itibaren, yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız ile sınırlarımız dışında yaşayan vatandaşlarımıza da farklı bir anlayış ile yaklaştık. Sivil toplum kuruluşlarımız bulundukları ülkelerde siyasette söz sahibi haline geldi. Yurt dışındaki vatandaşlar 17 sene öncesine göre Türkiye'nin gücünü daha fazla yanında hissediyor.

- Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumu daha iyi hale getiriyor.

- Özellikle batılı ülkelerde ırkçı siyasetçilerin hükümet politikalarına yön verdiğine şahit oluyoruz.

- Zamanla beraber şartlar, ihtiyaçlar, tehditler de değişiyor. Yurt dışında yaşayanların karşılaştığı sıkıntılar, 80 ve 90'larla kıyaslanamayacak kadar farklılaştı.

- İslam düşmanlığının varabileceği vahim boyutlarına Yeni Zelanda'da şahit olduk.

- İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele her zaman yanınızdayız. Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin, terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz.

- Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesabatımızı evlatlarınıza aynı şekilde aktarmanızı istiyorum. Hiçbir tehdit bizi sindiremez.

- Türk-Amerikan ilişkilerinde şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, o şekilde davranmaya çalıştık. Ancak ülkemizin güvenliği için hangi adımları atmak gerekiyorsa, onları atmak da çekinmedik.

- Vatanımızı ve bağımsızlığımızı koruma konusunda baş veririz, ama asla baş eğmeyiz

- Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının ifadesidir. Harekat, Kürt kardeşlerimize yönelik değil sadece terör örgütlerine yönelik yapılan bir harekattır.

- DEAŞ'la mücadele adı altında kurulan tuzağı çok kısa bir zamanda boşa çıkarttık.

- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dünyada başka bir örneği yok.

- 40 milyar dolar aşkın şu anda harcamamız var. AB'nin STK'lar vasıtasıyla 3 milyar euro desteği oldu, hepsi o kadar.

- Ne diyorlar 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz.' Yalan söylüyorlar.

- ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an önce sonlandırmasıdır. Bu talebimizi Sayın Trump'a ilettik.

- İnşallah iki lider olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum.

- Sözde Ermeni iddialarına yönelik arşivlerimizi açtık, ama gelmediler, çünkü aradıklarını bulamayacaklarını biliyorlar.

- ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni soykırımı kararı bir utanç kaynağıdır.

- Alınan karar bizim için yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak
14 Kasım 2019 03:25		 Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
14 Kasım 2019 01:18
Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
14 Kasım 2019 00:14		 Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
14 Kasım 2019 00:14
Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
14 Kasım 2019 00:13		 14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Kasım 2019 00:02
Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26		 '2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim'
13 Kasım 2019 23:20
Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!
13 Kasım 2019 23:08		 Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
13 Kasım 2019 23:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:25 - Bakan Selçuk: Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak03:21 - Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır02:50 - Şanlıurfa'daki patlamada 16'sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı01:18 - Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı00:14 - Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim00:14 - Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği00:13 - Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği00:06 - Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!00:03 - Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek00:02 - Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
00:02 - 14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:26 - Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı23:20 - '2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim'23:14 - Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor23:08 - Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi!23:03 - Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü22:57 - Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama22:51 - İmamoğlu'ndan 'su zammı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
14 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
Şanlıurfa'daki patlamada 16'sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı
Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener 1
ahmet hakan 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam