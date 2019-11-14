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'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar

Türkiye'de vatandaşların en çok şikayetçi olduğu sektörlerin en üst sıralarında kargo şirketleri yer alıyor. Teslimat süreçleriyle ilgili sıkıntılar başta olmak üzere, birçok firma aldığı ücret karşılığında kaliteli hizmet sunamıyor. Bu konuda son bir yıl sadece 4 şirkete 100 bine yakın şikayet yapılması sürecin ne kadar vahim bir boyutta olduğunu da gözler önüne seriyor.
 14 Kasım 2019 06:51
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'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar

Son olarak bir kargo firmasına yapılan şikayet sosyal medyada yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Bir vatandaş normal gönderi ücretinin üç katını ödeyerek 'uçak kargo' hizmetini kullandı. Ancak şirket en geç 24 saat içinde teslim etmesi gereken kargoyu adrese ulaştırmadı. Yaşanan sıkıntılar 'uçakla gönderelim çabuk ulaşsın' iddiasıyla müşterilerinden yüksek ücret alan firmaların bu kargoları karayoluyla gönderdiği ve haksız kazanç elde ettiği iddialarını beraberinde getirdi.

Nüfusa oranla kişi başına düşen akıllı telefon ve internet kullanımında dünya genelinde listenin ilk sıralarında bulunan Türkiye, özellikle son yıllarda online alışverişin de sürekli arttığı bir ülke. İnternet üzerinden alışveriş yapanların en çok sıkıntı duyduğu konuların başında ise 'kargo' süreci geliyor. Hemen her gün kargo firmalarına binlerce şikayet yağarken, sosyal medyada yer alan bir olay 'Kargo firmaları müşterilerini kandırarak haksız kazanç mı elde ediyor?' sorusuna neden oldu.


Uçak ile kargo hizmeti veren kargo firmalardan birine giden vatandaş, Adana'dan İstanbul'a en hızlı gönderi seçeneği konusunda yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşa 'uçak kargo ile en geç 24 saat içinde kargonuzu istediğiniz adrese teslim ediyoruz' bilgisini veren firma, işlemleri de bu hizmet bedeline göre tamamladı. Normal kargodan yaklaşık 3 kat daha pahalı olan bu hizmeti satan alan vatandaş, 36 saat boyunca kargosuna ulaşamadı. Söz konusu firmanın internet sitesindeki sisteminde ise bu süreç boyunca 'Kargonuz size ulaştırılmak üzere yola çıktı' bilgisi yer aldı.


Kargo firmasından gelen mesaj.

Kargo şirketinin bilgilendirme mesajları soru işaretlerine neden oldu

Ancak mağdur vatandaş, konuyu sosyal medyadan paylaşıp şirketten kendisine gönderilen mesajları paylaşınca yeni bir tartışma da başlamış oldu. Söz konusu kargo şirketi mağdur vatandaşa ilk olarak 12 Kasım 2019 tarihinde saat 09.22'de mesaj attı ve 'Kargonuz yola çıktı' bilgisini verdi.

Bu mesaja göre kargonun en geç 13 Kasım 2019 tarihinde saat 09.22'de alıcıya ulaşması gerekirken, vatandaşa bambaşka bir mesaj geldi. 13 Kasım'da saat 16.14'te atılan mesaj 'Gönderiniz Tersane Şubemize ulaşmıştır' şeklindeydi. Alıcıya en geç 24 saat içinde ulaşması gereken kargo, firmanın kendi mesajlarına göre 31 saat sonra henüz ilgili şubeye gelmişti. Bilindiği üzere kara yoluyla gelen postalar da yaklaşık 30 saat ve üzeri bir sürede şubeye teslim ediliyor. Yaşananlar, 'Müşteriden ücreti 'uçak kargo' üzerinden alıp, ürünlerimizi kara yolu ile mi gönderiyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.
Söz konusu paylaşımın ardından Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı aynı durumdan şikayet ilgili kargo şirketiyle ilgili şikayetlerini sıraladı.
Kargo şirketleri acilen sıkı denetime alınmalı
Bilindiği üzere Türkiye'de en çok şikayet edilen sektörlerin başında kargo şirketleri geliyor. Piyasada öne çıkan 4 firmaya ait son 1 yıl içerisinde yapılan şikayet sayısı 100 bine yaklaşmış durumda.


Takip sistemlerinde 10 gün boyunca her gün araca yüklenip indirilen ancak bir türlü teslim edilemeyen kargoların yanı sıra gelmeden gelinmiş gibi görünen ya da gönderinin zarar görmesi veya kaybolması en fazla şikayet konularının başında geliyor.

Konunun uzmanları ise ülkemizdeki kargo şirketlerinin oldukça kötü çalıştığına işaret ederek, yasal bir düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında çağrıda bulunuyor.
Yeni Şafak
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