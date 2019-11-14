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'Yük olmayın yük alın'

AK Parti grubu Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Milletvekillerinden TBMM dışındaki zamanlarını seçim bölgelerinde geçirmelerini isteyen Kurtulmuş, "Bizim üzerimize düşen, Cumhurbaşkanımız'a yük olmak değil, onun yükünü almaktır" dedi.
 14 Kasım 2019 07:20
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'Yük olmayın yük alın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gittiği için bu hafta yapılmayan AK Parti Grubu, Erdoğan'ın isteğiyle Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında dün genel merkezde istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Grup Başkanı Naci Bostancı, "Toplantının gündemi, malum AK Parti bir kongre sürecinde. Şu anda teşkilatlarda çalışmalar sürüyor. O çerçevede milletvekillerinin teşkilata yönelik çalışmalarda yapıp edecekleri çalışmalar esasında bir gündem var. Meclis çalışmaları gündemde yok. Sadece kongre sürecine ilişkin milletvekillerini bilgilendirme" dedi. 230'un üzerinde milletvekilinin katıldığı toplantıda, vekillerden TBMM çalışmaları günleri olan salı, çarşamba ve perşembe dışındaki zamanlarını bölgelerinde geçirmeleri istendi. Vatandaşla iç içe olmaları, sorunları not ederek yönetime ulaştırmaları önerildi.

AKTÖR SİZSİNİZ

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplantıda, "İlinizde aktör sizsiniz. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil, onun yükünü almaktır" dediği öğrenildi. Milletvekillerine daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan "TBMM çalışmalarına devam hassasiyeti" bu kez de Kurtulmuş'un ağzından yinelendi. Milletvekillerinden Meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları istendi.

Millete kulak vereceğiz

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre süreçlerinin AK Parti için tazelenme dönemi olduğuna işaret eden Kandemir, teşkilatlarda önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler yapılabileceğine işaret etti: "Olağan süreç içerisinde bazı arkadaşlarımızı biz başka yerlerde görevlendirmek üzere değerlendireceğiz. O illerimizde ve ilçelerimizde kongreleri yönetmek üzere yeni arkadaşlarımızı Genel Başkanımız görevlendirecek ve tazelenmeyi o arkadaşlarımızla yapacağız. AK Parti içerisinde görev değişimleri gerçekten bayrak yarışı şeklinde olur."

ERDOĞAN DA KATILACAK

Kongre sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısında alınan kararla çalışmalara başladıklarını hatırlatan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın bize kesin talimatı, milletin sesine kulak vereceğiz. Millet bize ne söylüyor, ona göre hareket edeceğiz" dedi. Belde kongrelerinin Aralık ayının son haftası başlayıp 2020 Ocak ayının ikinci haftasına kadar devam edeceğini kaydeden Kandemir, bu tarihten itibaren de ilçe kongrelerine başlayacakları bilgisini verdi. 6 ay içinde bitirilmesi planlanan ilçe kongrelerinin ardından Erdoğan'ın da katılacağı il kongreleri yapılacak. Süreç 2020 sonuna kadar tamamlanacak.
Yeni Şafak
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