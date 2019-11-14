1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı
 14 Kasım 2019 06:51
Yazdır
Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi.

Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Senatör Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti
14 Kasım 2019 07:46		 Azil tehdidi gölgesinde zirve
14 Kasım 2019 07:30
'Yük olmayın yük alın'
14 Kasım 2019 07:20		 AK Parti'de 'kongre' istifaları
14 Kasım 2019 07:06
'Yeni sayfa açmakta kararlıyız'
14 Kasım 2019 06:11		 Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücüleri Hakkında Yönetmelik
14 Kasım 2019 05:02
Bakan Selçuk: Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak
14 Kasım 2019 03:25		 Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır
14 Kasım 2019 03:21
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
14 Kasım 2019 01:18		 Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
14 Kasım 2019 00:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:01 - Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı07:46 - Senatör Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti07:30 - Azil tehdidi gölgesinde zirve07:20 - 'Yük olmayın yük alın'07:06 - AK Parti'de 'kongre' istifaları07:05 - Kum hırsızlığına kim göz yumuyor06:51 - 'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar06:51 - Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı06:50 - Tarçın şekeri düşürür mü?06:11 - 'Yeni sayfa açmakta kararlıyız'
05:02 - Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücüleri Hakkında Yönetmelik03:25 - Bakan Selçuk: Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak03:21 - Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır02:50 - Şanlıurfa'daki patlamada 16'sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı01:18 - Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı00:14 - Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim00:14 - Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği00:13 - Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
Şanlıurfa'daki patlamada 16'sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücüleri Hakkında Yönetmelik
Azil tehdidi gölgesinde zirve
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
idal'e notlar 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
aile sigortası 2
ahmet hakan 2
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
SON İLANLAR
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam