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AK Parti'de 'kongre' istifaları

Erdoğan'ın "Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz" mesajının ardından ilk sinyaller gelmeye başladı. Son üç günde altı il başkanının istifası istendi
 14 Kasım 2019 07:06
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AK Parti'de 'kongre' istifaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin geçen hafta yapılan toplantıda, bazı il ve ilçe başkanlarının kongreler beklenmeden istifalarının istenmesi kararlaştırılmıştı. Bu toplantının hemen ardından AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, istifası istenecek il başkanlarını Ankara'ya davet etmeye başladı.

Görüşülen il başkanlarına, kongrelerde aday yapılmayacakları tebliğ edilerek istifa etmeleri istendi. Bu amaçla son üç günde altı il başkanın istifası istendi. Amasya, Manisa, Kırşehir, Kütahya, Iğdır ve Siirt İl Başkanları istifa ederken AK Parti yönetimi, istifalarının istenmesinin en önemli sebebinin 'seçim başarısızlığı' olduğunu dile getirdi. Mahalli seçimlerde Kırşehir'i CHP, Kütahya ve Amasya ile AK Parti'nin aday çıkarmadığı Manisa'yı MHP, Iğdır ve Siirt'i ise HDP kazanmıştı. MHP'nin belediye başkanlığını kazandığı illerden biri olan Çankırı'da da AK Parti İl Başkanı, seçimlerin hemen ardından istifa ettirilmişti. Seçim kaybedilen İzmir ve Karaman İl Başkanları da nisan ayı içinde istifa ettirilmiş, yerlerine yeni isimler tayin edilmişti.

Öte yandan, il başkanlarının yanı sıra birçok ilçe başkanının da 1 Ocak'ta başlayacak kongreler öncesinde istifaları istendi. AK Parti kaynakları, istifa sürecinin yeni yıla kadar devam edeceğini belirterek "İlçe kongrelerinde göreve getirilecek arkadaşların kimler olacağı, il başkanları ile birlikte belirlenecek. Bu amaçla, mevcut il başkanı devam etmeyecekse yerine gelecek yeni il başkanı ile ilçe yönetimlerini belirleyeceğiz. İlçe kongreleri konusunda yeni tayin edilen il başkanları söz sahibi olacak" değerlendirmesini yaptı.

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye
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