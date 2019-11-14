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Azil tehdidi gölgesinde zirve

Türkiye-ABD ilişkileirnin hassas süreçten geçtiği dönemde Erdoğan ile Trump Washington'da bir araya geldi. ABD başkanını Türkiye üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyen siyasi aktörler ise azil soruşturmasını 'demoklesin kılıcına' çevirdi. Kritik zirveyle aynı gün kamuya açık oturumlar başladı. Basına dikkat çeken haberler sızdırıldı. Senatörler yeni yasa tasarısı hazırladı
 14 Kasım 2019 07:30
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Azil tehdidi gölgesinde zirve

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin Suriye gündemi nedeniyle gerildiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Görüşmede Trump'ın yazdığı mektup, terörist Mazlum Kobani, S-400 ve F-35 konusu, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı tasarıları gibi konular masadaydı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen temasta başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Erdoğan ve Trump'ın baş başa gerçekleştirdiği görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer aldı. Çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katıldı. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'in de hazır bulunduğu kaydedildi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, IŞİD'le mücadeleye değindi. Trump "DAEŞ'in yüzde 100 bitirdik.Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Türkler DAEŞ'lileri izliyor. Türkiye de yakın zamanda 100 DAEŞ'liyi yakaladı ve icabını bakıyorlar" ifadelerini kullandı. Hakkındaki azil soruşturmasıyla ilgili de "Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum bile" dedi.

Kritik görüşme sürecinde Türkiye üzerinden Trump'a yönelik baskıyı artırma planları yapan senatörler Kongre'ye yeni tasarı da sundu. 'Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri' tasarısında çeşitli suçlamalar yöneltildi. Tasarıyla ilgili basın toplantısına NBA'de oynayan ve Gülen'e destek veren basketbolcu Enes Kanter de katıldı. Tasarıya imza atan iki senatörden biri olan Edward J. Markey "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye'nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Ancak Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti" dedi. Amerikan basınında da Trump'ı hedefe koyan iddialar ortaya atıldı. The New York Times gazetesi, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi Trump'ın Türkiye'ye yönelik 'sıcak' tutumunun arkasında üç tane damadın olduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın yanısıra Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adı geçirildi. Mehmet Ali Yalçındağ'ın da Trump Vakfı ile iş ortaklığı olduğuna yer verildi.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın suçlamaları ise NBC News kanalında kamuoyu gündemine taşındı. Bolton, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına direnmesini 'mantıksız' olarak niteledi. Washington'u ısıtan son gelişmelerin en kritik başlıklarından biri de Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların Erdoğan ziyaretinin gerçekleştiği gün başlaması oldu. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den rakibi Biden için siyasi yardım talep etmesine ilişkin geçen eylül ayında başlayan ve resmi azil sürecinin başlatılmasına yol açan soruşturmada, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçiliğini vekaleten yürüten Bill Taylor ve Dışişleri Bakanlığı'nda Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı konumunda olan George Kent ifade verdi.

OVAL OFİS'TE 75 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün Türkiye saatiyle 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan çiftini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdi. Kapıda gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Trump "İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref" dedi. Erdoğan ile Trump'ın başbaşa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

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