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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 14 Kasım 2019 08:25
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6-7. kilometrelerindeki Ahmet Eskalen Tüneli'nde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı tünelin diğer şeridinden kontrollü devam ediyor.

Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 26-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünelleriyle Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 29 Kasım'a kadar bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu tünellerde her iki yönde 09.00-17.00 saatlerinde birer şerit trafiğe kapalı olacak.
Anadolu Ajansı
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