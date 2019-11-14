Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir
|14 Kasım 2019 08:41
|Yazdır
Aksaray'da otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, velilerin otizmli öğrencilere tepki göstermesi olayıyla Türkiye'nin gündemine oturmşutu.
TBMM aarşıtrma komisyonu kurarak Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokuluna heyet gönderdi. Heyet yapılan çalışmalar doğrultusunda, otizmli öğrencilerin aynı okula devam etmesi ve otizmli öğrencilere yönelik yapılanacak yeniliklerin pilot okulu olabilmesi için Milli Eğitim Bakanı ile görüşecekleri mesajını verdi.
Konuya ilişkin uzmanlar ailelelere kaynaştırma eğitiyle alakalı bilgiler verdi. Okulun kaynaştırma eğitimine ilişkin pilot okul yapılabileceği bilgisi verildi.
Öte yandan kendisi de otizmli çocuk sahibi olan Kayseri Milletvekili Çetin Arık konuya ilşikin 'Tartışma bir yıl öncesnde başlamış, muhtar aday olduğunda 'bana oy verin u çocukları okuldan attıracağım' diye söz vermiş. Otizmli çocukların anneleri, tüm gün çocuklarını okulda bekliyor, özel eğitimli çocukların diğer çocuklarla kaynaştırılması beklenirken bu çocuklar ayrıştırılmış, insanlıktan ayrıştırılmış, nefret suçu işleniyor' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Miniklerin 'can dostları' ile neşeli eğitimi
13 Kasım 2019 21:13
|Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı
13 Kasım 2019 20:28
|Kantinden aldığı suyun içinden bakın ne çıktı
13 Kasım 2019 19:30
|Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek
13 Kasım 2019 19:26
|Türkiye'de bir ilk...Lisede mikromekanik bölümü açıldı
13 Kasım 2019 19:18
|Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
13 Kasım 2019 13:35
|Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek
12 Kasım 2019 21:43
|Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor
12 Kasım 2019 20:38
|Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı
12 Kasım 2019 16:07
|Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu
12 Kasım 2019 14:25