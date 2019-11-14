1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir

Aksaray'da otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, velilerin otizmli öğrencilere tepki göstermesi olayıyla Türkiye'nin gündemine oturmşutu.
 14 Kasım 2019 08:41
Yazdır
Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir

Aksaray'da otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, velilerin otizmli öğrencilere tepki göstermesi olayıyla Türkiye'nin gündemine oturmşutu.

TBMM aarşıtrma komisyonu kurarak Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokuluna heyet gönderdi. Heyet yapılan çalışmalar doğrultusunda, otizmli öğrencilerin aynı okula devam etmesi ve otizmli öğrencilere yönelik yapılanacak yeniliklerin pilot okulu olabilmesi için Milli Eğitim Bakanı ile görüşecekleri mesajını verdi.

Konuya ilişkin uzmanlar ailelelere kaynaştırma eğitiyle alakalı bilgiler verdi. Okulun kaynaştırma eğitimine ilişkin pilot okul yapılabileceği bilgisi verildi.

Öte yandan kendisi de otizmli çocuk sahibi olan Kayseri Milletvekili Çetin Arık konuya ilşikin 'Tartışma bir yıl öncesnde başlamış, muhtar aday olduğunda 'bana oy verin u çocukları okuldan attıracağım' diye söz vermiş. Otizmli çocukların anneleri, tüm gün çocuklarını okulda bekliyor, özel eğitimli çocukların diğer çocuklarla kaynaştırılması beklenirken bu çocuklar ayrıştırılmış, insanlıktan ayrıştırılmış, nefret suçu işleniyor' dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Miniklerin 'can dostları' ile neşeli eğitimi
13 Kasım 2019 21:13		 Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı
13 Kasım 2019 20:28
Kantinden aldığı suyun içinden bakın ne çıktı
13 Kasım 2019 19:30		 Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek
13 Kasım 2019 19:26
Türkiye'de bir ilk...Lisede mikromekanik bölümü açıldı
13 Kasım 2019 19:18		 Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
13 Kasım 2019 13:35
Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek
12 Kasım 2019 21:43		 Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor
12 Kasım 2019 20:38
Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı
12 Kasım 2019 16:07		 Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu
12 Kasım 2019 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Yapay zekadan ölecek insanları tahmin etmeye başladı09:30 - ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov09:29 - Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor09:27 - Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı09:15 - Kanal İstanbul'da düğmeye basıldı09:14 - Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı09:09 - Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı08:45 - Yeni yasa ile yüksek komisyona ve masrafa fren08:41 - Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir
08:31 - Şehit kaymakamın intikamı alındı08:25 - Karayollarında durum08:15 - Hackerlar E-mailde pusuya yatıyorlar08:01 - Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı07:46 - Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi07:30 - Azil tehdidi gölgesinde zirve07:20 - Kurtulmuş vekillere seslendi: Yük olmayın yük alın07:06 - AK Parti'de 'kongre' istifaları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
Şehit kaymakamın intikamı alındı
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
damadı paketle koy kapının önüne 3
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
aile sigortası 2
sakın gelme 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam