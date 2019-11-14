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Şehit kaymakamın intikamı alındı

Diyarbakır Lice'de kırmızı listede aranırken öldürülen "Numan" kod adlı terörist Hejar Çelik'in, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği bombalı saldırının faili olduğu ortaya çıktı
 14 Kasım 2019 08:31
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Şehit kaymakamın intikamı alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında öldürülen 4 milyon lira ödüllü kırmızı listedeki "Numan" kod adlı Hejar Çelik'in (51) Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün bombalı suikast sonucu şehit edildiği alçak saldırıyı planladığı ve talimatını verdiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTE MEKTUP

Bingöl'deki bir çatışmada ele geçirilen hafıza kartında, Safitürk'ün şehit edilmesinin ardından, hain saldırıyı gerçekleştiren kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şerif Mesutoğlu'nun, terörist Çelik'e yazdığı mektup bulundu. Mesutoğlu'nun 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahküm edildiği davanın gerekçeli kararında yer verilen ve "Heval Numan arkadaşa" diye başlıyan mektupta, "Konumum itibariyle tüm gizli evraklar elimin altından geçmektedir. Sizlere gönderdiğim hafıza kartında çok önemli olduğunu düşündüğüm gizli evraklar var. Bu süreçte bu tarz bilgilerin partimiz için çok önemli olacağı kanaatindeyim. Gizli evrak olsun, ya da olmasın 1 ay sonra tekrar gelip çalışmalarımda yol haritası belirlemek için sizinle görüşmek istiyorum. Başarılar" ifadeleri yer aldı. Karara göre, gerekli istihbari bilgi ve keşif bilgilerini Mesutoğlu'ndan alan Çelik, suikastı planlayarak talimatını verdi. Suikasttan 2 gün önce kırsal alana giden Mesutoğlu, hazırlanan bombayı ve uzaktan kumanda düzeneğini aldı. Kaymakam Safitürk, masasının altında yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatılarak şehit edildi. Saldırıdan sonra da terörist Çelik'in telsizle Mardin'deki teröristlerle bağlantı kurup alaylı bir edayla, "Bak sizin bölgede bile eylem yapıyoruz" dediği de belirlendi.

DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Çelik'e hitaben yazılan mektubun kriminal polis laboratuvarındaki incelenmesinde, Mesutoğlu'dan alınan yazı ve imza örnekleriyle bire bir uyumlu olduğu tespit edildi. Bombayı harekete geçiren uzaktan kumanda ile kaymakamlık katındaki tuvalet penceresinden atılan eldivendeki kıl DNA'sının da Mesutoğlu'na ait olduğu belirlendi.

'KANAYAN YARAMA GÜL SUYU SERPİLDİ'

Oğluna düzenlenen hain saldırının failinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü haberini SABAH muhabirinden alan Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Güvenlik güçlerine çok teşekkür ediyorum. Kimin gayreti var ise herkese teşekkür ediyorum. İçime su serpildi. Evlat acısı hiçbir şeyle izah edilemez. Kanayan yarama gül suyu serpildi. Benim çocuğum acımasızca katledilmiştir. Bu acılar hiç silinmiyor. İzleri silinmeyen hatıralar bıraktı bize. Oğlumun 3'ncü ölüm yıldönümünde o teröristin cezasını verdiler" dedi.
Sabah
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