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Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı

Sağlık bakanlığı 'Neyim var' uygulaması ile yanlış hekimden alınan randevuların önüne geçecek
 14 Kasım 2019 09:09
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Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı

Türkiye e dönüşüm konusunda özellikle sağlık alanında çok mesafe kattetti. E-Nabız uygulamasını kullanan kişi sayısı 14 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı hastaların hatalı uzmanlık alanı seçiminin önüne geçebilmek için yapay zeka teknolojisini kullanacak.

Vatandaşlar, ekranda bulunan beden grafiği üzerinden şikayetlerini işaretleyecek ve vatandaşa bir hekim gibi sorular soracak.

Soruların karşılığında 5 olası tahmin yüzdesel olarak verilecek ve bu sayede 120-140 bin kişinin yanış klinikten randevu almasının önüne geçlecek.
Memurlar.Net
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