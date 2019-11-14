Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
|14 Kasım 2019 09:14
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ'nün mahrem yapılanması tarafından kullanılan ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık aramanın FETÖ üyeliği için delil olduğuna hükmetti. Ankesör davalarına emsal teşkil edecek karara konu olan dava şöyle gelişti. FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren bir şüpheli, Fatih K.'nın FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer aldığını, örgüt tarafından yetiştirilen askeri personel olduğunu ifade etti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Fatih K. hakkında soruşturma başlatıldı. Balıkesir'de deşifre edilen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasındaki sivil mahrem imamların örgütsel faaliyetler kapsamında kamuya açık sabit ve ankesörlü hatları kullandıkları belirlendi.
Ankesörlü telefonlara ilişkin geçmişe yönelik HTS kayıtları incelemeye alındı. Fatih K.'nın kullandığı hat üzerinden Balıkesir'deki 9 ayrı ankesörlü telefondan 10 Ocak 2014-09 Mart 2015 tarihleri arasında toplam 51 kez arandığı tespit edildi. Fatih K.'nın FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı kesinleşti. 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Fatih K. yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını bozmak için bir üst mahkemeye başvurdu. Bir üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de cezayı onadı. İtiraz üzerine yerel mahkeme kararını değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi şüphelinin ankesör aramalarının sabit olduğunu, hakkında verilen kararın doğru olduğunu belirterek FETÖ davalarına emsal teşkil edecek bir karar verdi.
Yargıtay, ankesörle ardışık aramanın örgüt üyeliği için delil olduğuna hükmetti. Ankesör davalarında ilk onama olan kararda, arama sayısı, aramaların periyodik olması, konuşma süreleri, sanığın farklı ankesörlü telefonlardan aranması, ardışık aramaya dahil olan şahısların aynı rütbede olması, iletişime dair kayıtların incelenmesinde ankesörlü hattan aranmanın makul görünmemesi nazara alındığında sanığın örgütün iletişim metotlarından olan gizli iletişim sistemine dahil olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Daha önce de Bylock programının FETÖ üyeliğine delil olduğuna karar verilmişti.
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