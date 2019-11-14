1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ile İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın imzaladığı protokol imza töreni Toç Bir-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
 14 Kasım 2019 09:27
Yazdır
Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

Genel Başkan Hüseyin Öztürk, yaptıkları iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek Toç Bir-Sen'in 81 il teşkilatının İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinde yer almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Öztürk, Toç Bir-Sen olarak milletin, ümmetin ve mazlumların derdini dert edinmiş bir aile olduklarının altını çizerek, bu iş birliğini İslami, insani ve vicdani sorumluluklarının bir gereği olarak gördüklerini dile getirdi.

"DİNİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLA İYİLİĞİ ÇOĞALTMAYA VE YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Protokol ile Toç Bir-Sen ve İHH olarak; tarımdan sağlığa, eğitimden fidan dikimine, yetim projesinden yardım çalışmalarına kadar birçok alanda birlikte güç birliği yaparak mazlumlara el uzatacaklarını belirten Öztürk; "Toç Bir-Sen olarak, İHH İnsani Yardım Vakfı'yla yapacağımız işbirliğiyle öncelikle tarım ve ormancılık ile ilgili projelerde ortak çalışmalar yapacağız.

İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelerde tarımsal faaliyetler, fidan dikimi ve yeşil alanların oluşturulması noktasındaki yardım faaliyetlerinde birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra İHH'nın çalıştığı ülke ve bölgelerde açlıkla ve yoksullukla mücadele için yürüttüğü yetimlere yardım, su kuyusu açılması, sağlık ve eğitim gibi projelere de tüm il başkanlıklarımızla birlikte destek vermeye gayret edeceğiz. Dinimizin mağdura ve mazluma el uzatmakla bizleri mükellef kıldığının ve üstlendiğimiz sorumluluğun farkındalığıyla bu projeye katkı sunmaya, iyiliği çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Öztürk; İHH Genel Başkanı Yıldırım olmak üzere tüm İHH Yardım Vakfı görevlilerini de dünyanın dört bir yanında sürdürdükleri başarılı insani yardım faaliyetleri için tebrik ederek hayırda yer almalarına vesile olmalarından dolayı teşekkür etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Genel Başkan Öztürk ve Toç Bir-Sen teşkilatının tamamına "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine destekleri için teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'MEB 60 bin atama yapılacağının müjdesini vermelidir'
13 Kasım 2019 19:14		 Üç büyük sendika vergiler için bir araya geldi
13 Kasım 2019 14:04
Bu ilde kadınlar erkeklerden daha girişimci
13 Kasım 2019 13:58		 Güvenlik sektörü çalıştıracak personel bulamıyor
13 Kasım 2019 13:38
TÜSİAD, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak girişimcilerini arıyor
13 Kasım 2019 13:27		 Ali Yalçın: Mücadele alanımız yerküremizdir
12 Kasım 2019 21:57
Ali Yalçın: Memurların memnun edilmesini bekliyoruz
12 Kasım 2019 19:03		 Sonbaharda dikilen fidanlar tutar mı? Orman Mühendislerinden açıklama
12 Kasım 2019 18:42
Tüketiciler Birliğinden 'ekspertiz ücreti faturası' için suç duyurusu
12 Kasım 2019 15:16		 'Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler bu sektörde hemen iş bulabilir'
12 Kasım 2019 14:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Yapay zekadan ölecek insanları tahmin etmeye başladı09:30 - ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov09:29 - Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor09:27 - Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı09:15 - Kanal İstanbul'da düğmeye basıldı09:14 - Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı09:09 - Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı08:45 - Yeni yasa ile yüksek komisyona ve masrafa fren08:41 - Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir
08:31 - Şehit kaymakamın intikamı alındı08:25 - Karayollarında durum08:15 - Hackerlar E-mailde pusuya yatıyorlar08:01 - Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı07:46 - Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi07:30 - Azil tehdidi gölgesinde zirve07:20 - Kurtulmuş vekillere seslendi: Yük olmayın yük alın07:06 - AK Parti'de 'kongre' istifaları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
Şehit kaymakamın intikamı alındı
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
5'e razıydık 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
aile sigortası 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam