Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

Genel Başkan Hüseyin Öztürk, yaptıkları iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek Toç Bir-Sen'in 81 il teşkilatının İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinde yer almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Öztürk, Toç Bir-Sen olarak milletin, ümmetin ve mazlumların derdini dert edinmiş bir aile olduklarının altını çizerek, bu iş birliğini İslami, insani ve vicdani sorumluluklarının bir gereği olarak gördüklerini dile getirdi.

"DİNİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLA İYİLİĞİ ÇOĞALTMAYA VE YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Protokol ile Toç Bir-Sen ve İHH olarak; tarımdan sağlığa, eğitimden fidan dikimine, yetim projesinden yardım çalışmalarına kadar birçok alanda birlikte güç birliği yaparak mazlumlara el uzatacaklarını belirten Öztürk; "Toç Bir-Sen olarak, İHH İnsani Yardım Vakfı'yla yapacağımız işbirliğiyle öncelikle tarım ve ormancılık ile ilgili projelerde ortak çalışmalar yapacağız.

İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelerde tarımsal faaliyetler, fidan dikimi ve yeşil alanların oluşturulması noktasındaki yardım faaliyetlerinde birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra İHH'nın çalıştığı ülke ve bölgelerde açlıkla ve yoksullukla mücadele için yürüttüğü yetimlere yardım, su kuyusu açılması, sağlık ve eğitim gibi projelere de tüm il başkanlıklarımızla birlikte destek vermeye gayret edeceğiz. Dinimizin mağdura ve mazluma el uzatmakla bizleri mükellef kıldığının ve üstlendiğimiz sorumluluğun farkındalığıyla bu projeye katkı sunmaya, iyiliği çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Öztürk; İHH Genel Başkanı Yıldırım olmak üzere tüm İHH Yardım Vakfı görevlilerini de dünyanın dört bir yanında sürdürdükleri başarılı insani yardım faaliyetleri için tebrik ederek hayırda yer almalarına vesile olmalarından dolayı teşekkür etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Genel Başkan Öztürk ve Toç Bir-Sen teşkilatının tamamına "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine destekleri için teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.