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Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor

AK Parti, imar ve tapu kanununda bir dizi değişikliği içeren kanun teklifi hazırlıyor
 14 Kasım 2019 09:29
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Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor

Geçtiğimiz gün TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile AK Parti milletvekilleri bir toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda üzerinde en çok konuşulan konunun 'kamulaştırma bedeli' olduğu belirtiliyor. Buna göre, mevcut uygulamada bugünün rayiç bedeli üzerinden ödenen kamulaştırma bedeli, yeni düzenlemeyle birlikte, kamulaştırmanın yapıldığı tarihten itibaren belirli faiz işletilerek alınacak. Böylece, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde, o günün şartlarına göre bedeli düşük arazilere, yüksek kamulaştırma bedeli ödenmesinin önüne geçilecek.

Metruk yapılar ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların sahiplerine belediye veya valilikçe 3 gün içinde tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması halinde, tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Buna ek olarak tebligat, tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında, binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak. İlgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe gerçekleştirilecek. Yapılan masraf yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek.

KAÇAK YAPIYA DİJİTAL TAKİP

Belediyelerin yetkisinde olan gecekondular, belediyelerden alınıp Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yetkisine verilecek. 1988'deki Gecekondu Kanunu'nun, belediye sınırları ile mücavir alanlarda uygulanmasına ilişkin TOKİ'ye ait olan hak, yetki ve görevleri belediyelere devreden hükmü kaldırılacak. Özellikle gecekondulaşmayı önleme çalışmaları kapsamında belediye bölgesinde oluşturulan yeni alanlardaki tüm yetkiler TOKİ' de olacak. Ayrıca ruhsatsız binaları yıkmayan belediyelere de ağır yaptırımlar gelecek. Belediye ve mücavir alanlar dışında köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda izin ve onay alınmadan bina yapan veya yaptıran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Yeni düzenlemeyle ayrıca kaçak yapıların takibi de kolaylaşacak. Önümüzdeki yıl tüm belediyelere açılacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi ile kaçak yapılar dijital olarak takip edilecek.

Sefa Bilgintekin
Türkiye
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