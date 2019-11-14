Kanal İstanbul'da düğmeye basıldı
Kanal İstanbul projesinde süreç hızlanıyor
|14 Kasım 2019 09:15
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Kanal İstanbul projesinde süreç hızlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünde 28 Kasım'da yapılacak İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı ile ÇED raporu masaya yatırılacak. Komisyon İDK toplantısının ardından ÇED raporunu 10 iş günü içerisinde inceleyerek karara bağlayacak. Raporda önemli eksiklikler ve yanlışlıklar bulunmuyorsa, aralık ayı ortasında ÇED süreci tamamlanmış olacak.
45 kilometre uzunluğa sahip olacak kanal, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Kanalın her iki yakasında iki butik kent kurulacak. Ayrıca kanal inşaatı sırasında çıkacak olan hafriyatın değerlendirilmesi ile de yapay adacıklar yapılacak.
Osman Çobanoğlu
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