ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov

Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyde, firari FETÖ Enes Kanter ile basın toplantısı düzenleyerek sözde Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Senatör Markey, "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye'nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti" dedi.

İFTİRALARI SIRALADILAR

Trump'ın Erdoğan'ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, "Başkan Trump, Türkiye'nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli" diye konuştu. Markey bu tasarıyla Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerini de belirtti ve "ABD'de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var" diye konuştu.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Senatör Wyden da Senato Maliye Komisyonu'nun bir üyesi olarak ''Halkbank ve bankanın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için tasarladığı milyarlarca dolarlık komploda Türk hükümetinin rolüyle ilgili'' soruşturma başlatanlardan biri olduğunu hatırlattı. Dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD'nin bir köşede sessizce oturamayacağını söyleyen Senatör Wyden, "Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika'nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız" dedi.