1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov

FETÖ yanlısı ABD'li senatörler Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşeceği gün FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 'manevi evladı' basketbolcu Enes Kanter'i senatoya getirterek Türkiye karşıtı şov yaptırdı.
 14 Kasım 2019 09:30
Yazdır
ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov

Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyde, firari FETÖ Enes Kanter ile basın toplantısı düzenleyerek sözde Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Senatör Markey, "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye'nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti" dedi.

İFTİRALARI SIRALADILAR

Trump'ın Erdoğan'ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, "Başkan Trump, Türkiye'nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli" diye konuştu. Markey bu tasarıyla Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerini de belirtti ve "ABD'de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var" diye konuştu.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Senatör Wyden da Senato Maliye Komisyonu'nun bir üyesi olarak ''Halkbank ve bankanın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için tasarladığı milyarlarca dolarlık komploda Türk hükümetinin rolüyle ilgili'' soruşturma başlatanlardan biri olduğunu hatırlattı. Dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD'nin bir köşede sessizce oturamayacağını söyleyen Senatör Wyden, "Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika'nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız" dedi.

Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
14 Kasım 2019 07:46		 Azil tehdidi gölgesinde zirve
14 Kasım 2019 07:30
Kurtulmuş vekillere seslendi: Yük olmayın yük alın
14 Kasım 2019 07:20		 AK Parti'de 'kongre' istifaları
14 Kasım 2019 07:06
Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı
14 Kasım 2019 06:51		 'Yeni sayfa açmakta kararlıyız'
14 Kasım 2019 06:11
Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücüleri Hakkında Yönetmelik
14 Kasım 2019 05:02		 Bakan Selçuk: Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak
14 Kasım 2019 03:25
Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır
14 Kasım 2019 03:21		 Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
14 Kasım 2019 01:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Yapay zekadan ölecek insanları tahmin etmeye başladı09:30 - ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov09:29 - Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor09:27 - Toç Bir-Sen ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı09:15 - Kanal İstanbul'da düğmeye basıldı09:14 - Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı09:09 - Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı08:45 - Yeni yasa ile yüksek komisyona ve masrafa fren08:41 - Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir
08:31 - Şehit kaymakamın intikamı alındı08:25 - Karayollarında durum08:15 - Hackerlar E-mailde pusuya yatıyorlar08:01 - Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı07:46 - Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi07:30 - Azil tehdidi gölgesinde zirve07:20 - Kurtulmuş vekillere seslendi: Yük olmayın yük alın07:06 - AK Parti'de 'kongre' istifaları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!
'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
Şehit kaymakamın intikamı alındı
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5'e razıydık 1
sakın gelme 2
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
idal'e notlar 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam