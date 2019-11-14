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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 14 Kasım 2019 09:45
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7600 5,7610
Avro 6,3390 6,3400
Sterlin 7,3710 7,4070
ANKARA
ABD Doları 5,7300 5,7900
Avro 6,2950 6,3650
Sterlin 7,3310 7,4570
Anadolu Ajansı
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