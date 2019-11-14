GS TV yayınında büyük hata! Yayın açık kaldı
|14 Kasım 2019 09:47
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'de katıldığı programda reklam arasına gidildiği sırada YouTube kanalında yayının devam etmesi sonrası Cengiz ve yayın ekibi arasındaki konuşmalar net bir şekilde yayına yansıdı. Taraftarlar ise Youtube kanalında yaşanan bu duruma tepki gösterdi.
Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı programda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Programın reklam arasına gittiği anda YouTube kanalından yayına devam edilmesi nedeniyle ilginç anlar yaşandı.
Reklama esnasında Mustafa Cengiz ve çalışanlar arasında geçen "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında net bir şekilde duyuldu.
Yayını Youtube kanalından takip eden Galatasaraylı taraftarlar ise kulübü ve sorumluları hedef tahtasına oturttu. Bazı taraftarlar bunun Mustafa Cengiz'e yönelik bir komplo olduğunu iddia ettiler.
Yayın sonrası Mustafa Cengiz'den konuyla ilgili açıklama geldi. Cengiz "Yayındaki o 1 dakikalık bölüm alınınca ben de baktım. Göbeğim gözüküyor mu dedim. Sevgili Murat Bereket hep yapardı. Bunda bir şey yok. Beni bilen biliyor. Böyle şeyler olur canlı yayında. Evet, göbeğim var. Baklava göbeği." dedi.
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