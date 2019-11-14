1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!

10 Kasım törenlerinde, ilkokul öğrencilerinin Atatürk resminin önünde secde yaptırıldığına dair başka görüntüler de ortaya çıktı.
 14 Kasım 2019 09:53
Yazdır
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!

Dün medyada yer alan, öğretmenleri tarafından, ilkokul öğrencilerinin Atatürk resmine secde ettirildiğine dair video görüntüsü büyük tepki toplamıştı.


Atatürk posteri önünde secde ettirilen çocuklar!

Ancak sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre bu olay sadece bir okulda değil bir çok okulda yaşanmış görünmektedir.

10 Kasım törenleri bahane edilerek yapılan bu uygulamalar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İşte, benzer nitelikteki diğer olayların fotoğrafları

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otizmli çocuklarla gündeme gelen okul 'pilot okul' olabilir
14 Kasım 2019 08:41		 Miniklerin 'can dostları' ile neşeli eğitimi
13 Kasım 2019 21:13
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı
13 Kasım 2019 20:28		 Kantinden aldığı suyun içinden bakın ne çıktı
13 Kasım 2019 19:30
Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek
13 Kasım 2019 19:26		 Türkiye'de bir ilk...Lisede mikromekanik bölümü açıldı
13 Kasım 2019 19:18
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
13 Kasım 2019 13:35		 Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek
12 Kasım 2019 21:43
Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor
12 Kasım 2019 20:38		 Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı
12 Kasım 2019 16:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı11:24 - Mustafa Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor11:20 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Bebek ölüm hızını düşürdük11:10 - Gram altın 272 lira seviyelerinde10:58 - Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek10:55 - Dolmuş durakları Güvenpark'tan kaldırılıyor10:53 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi10:53 - Evlilik teklifi sırasında dünyaca ünlü yolu yaktı10:50 - Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi komisyonda10:48 - Sanayi üretimi eylülde yüzde 3,4 arttı
10:47 - HDP Gaziantep İl Başkanı ile 51 kişiye gözaltı10:38 - Moody's'den Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri açıklaması10:18 - Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor10:17 - Borsa, güne düşüşle başladı10:16 - Sağlık Bakanlığından 'özel çocuklara' özel birim10:01 - Karnesiz ilk ara tatil başlıyor09:57 - Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü09:55 - Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Şehit kaymakamın intikamı alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aile sigortası 2
sakın gelme 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
damadı paketle koy kapının önüne 3
idal'e notlar 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam