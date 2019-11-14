Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
10 Kasım törenlerinde, ilkokul öğrencilerinin Atatürk resminin önünde secde yaptırıldığına dair başka görüntüler de ortaya çıktı.
|14 Kasım 2019 09:53
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Dün medyada yer alan, öğretmenleri tarafından, ilkokul öğrencilerinin Atatürk resmine secde ettirildiğine dair video görüntüsü büyük tepki toplamıştı.
Ancak sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre bu olay sadece bir okulda değil bir çok okulda yaşanmış görünmektedir.
10 Kasım törenleri bahane edilerek yapılan bu uygulamalar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattığını açıklamıştı.
İşte, benzer nitelikteki diğer olayların fotoğrafları
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