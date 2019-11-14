Konaklama vergisinde geri adım
Vergi oranları hakkında yürürlüğe girecek olan kanun taslağının komisyon çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce konaklamanın türüne, özelliğine göre daha yüksek vergi oranı belirlenmesi yönünde düzenlemede gelen tepkiler üzerine değişikliğe gidildi.
|14 Kasım 2019 09:52
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Vergi oranları hakkında devam eden kanun taslağının komisyon çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce, konaklama vergisi tesisin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre belirlenmesi taslak metinde yer alırken konu Komisyon'da konu tartışıldı ve ilk halindeki düzenlemede olduğu gibi sabit yüzde 2 olarak kalması belirlendi.
Özellikle sektörün, doğrudan fiyatlara yansıyacağı için turizmi olumsuz etkileyebileceği yönünde itirazlar dikkate alınarak değişikliğin yapıldığı öğrenildi.
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