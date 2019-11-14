Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Beyaz Saray'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası gerçekleştirdikleri basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söylemesi iki liderin gülüşmesine sebep oldu
|14 Kasım 2019 09:57
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ABD Başkanı Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" sözlerinin ardından Erdoğan'dan birini seçmesini isterken; Cumhurbaşkanı'nın tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oldu.
Bir an duraklayınca Trump Kaplan'a takıldı
Hilal Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın bir an duraklamasının ardından da şunları söyledi:
"Haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz?"
ABD Başkanı'nın yorumu, iki liderin gülüşmesine sebep oldu.
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