1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karnesiz ilk ara tatil başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek- Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğrencilerin 18-22 Kasım'da 81 ilde yapacakları ara tatil etkinliklerine, yarın akşamdan itibaren "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek
 14 Kasım 2019 10:01
Yazdır
Karnesiz ilk ara tatil başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Yarın akşam itibarıyla bu siteye ulaşabilecek veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

- Mesleki çalışma programı

MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi.

Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, opera, halk oyunları, resim ve heykel sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Kasım'da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek. Aynı gün öğretmenler, eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline kadar geçen surede yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek.

Ayrıca, öğretmenler, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunacak.

- Çalışma takvimi

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
14 Kasım 2019 08:01		 Kum hırsızlığına kim göz yumuyor
14 Kasım 2019 07:05
Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26		 7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17
Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
13 Kasım 2019 21:38		 Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
13 Kasım 2019 20:23
40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
13 Kasım 2019 18:00		 Banka soyguncusuna vatandaş çelmesi
13 Kasım 2019 17:35
Öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
13 Kasım 2019 17:28		 İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
13 Kasım 2019 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı11:24 - Mustafa Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor11:20 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Bebek ölüm hızını düşürdük11:10 - Gram altın 272 lira seviyelerinde10:58 - Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek10:55 - Dolmuş durakları Güvenpark'tan kaldırılıyor10:53 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi10:53 - Evlilik teklifi sırasında dünyaca ünlü yolu yaktı10:50 - Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi komisyonda10:48 - Sanayi üretimi eylülde yüzde 3,4 arttı
10:47 - HDP Gaziantep İl Başkanı ile 51 kişiye gözaltı10:38 - Moody's'den Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri açıklaması10:18 - Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor10:17 - Borsa, güne düşüşle başladı10:16 - Sağlık Bakanlığından 'özel çocuklara' özel birim10:01 - Karnesiz ilk ara tatil başlıyor09:57 - Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü09:55 - Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Şehit kaymakamın intikamı alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
sakın gelme 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
idal'e notlar 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
damadı paketle koy kapının önüne 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam