Moody's'den Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri açıklaması
Moody's'den son dakika Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. 7 yıl aradan sonra Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu bir değerlendirme yapmasının ardından Moody's de Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olduğunu açıkladı
|14 Kasım 2019 10:38
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Moody's'e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak.
Moody's'den yapılan Türkiye açıklamasında özetle şu bilgiler yer aldı:
Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.
Türkiye'de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.
Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.
G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.
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