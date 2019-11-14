Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi
|14 Kasım 2019 10:53
|Yazdır
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
14 Kasım 2019 11:25
|HDP Gaziantep İl Başkanı ile 51 kişiye gözaltı
14 Kasım 2019 10:47
|Şehit kaymakamın intikamı alındı
14 Kasım 2019 08:31
|İkna edilen terörist teslim oldu
13 Kasım 2019 22:12
|TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
13 Kasım 2019 22:02
|MSB: PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verilmektedir
13 Kasım 2019 20:08
|Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
13 Kasım 2019 19:58
|Kıran-6 operasyonunda roketatar ve el bombaları ele geçirildi
13 Kasım 2019 18:33
|Adana'daki FETÖ davası'nda 3 eski askeri öğrenciye tahliye
13 Kasım 2019 17:52
|Akıncı Üssü davası: MAK personelinin savunmaları alındı
13 Kasım 2019 16:26