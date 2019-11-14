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Evlilik teklifi sırasında dünyaca ünlü yolu yaktı

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
 14 Kasım 2019 10:53
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Evlilik teklifi sırasında dünyaca ünlü yolu yaktı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı.

Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
Memurlar.Net
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