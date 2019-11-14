Dolmuş durakları Güvenpark'tan kaldırılıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark dolmuş duraklarının Kumrular Caddesi'nin sonuna yapılacak olan caminin altına taşınacağını açıkladı.
|14 Kasım 2019 10:55
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Güvenpark dolmuş durakları için hazırladıkları yeni proje ile ilgili Yavaş, şunları söyledi:
Dolmuşları Güvenpark'tan alıyoruz. Kumrular'ın sonunda Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü'nün yıkılan binası var. Oraya cami yapılıyormuş. Kendileriyle görüştük, camiyi üste yapalım alta iki kat inelim, dolmuşlar oradan gitsin. Bu da şehrin geleceğini kurtarıyor.
Şu anda Kızılay'da yerin altında böcek (metro tünelini kazan araç) var. Keçiören metrosu için geliyor. Güvenpark'ın dolmuşları için daha önce de böyle bir proje vardı, yerin altına alınırsa o böceğin Kızılay'a geldiği zaman sökülüp çıkarılması gerekiyor.
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