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Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"
 14 Kasım 2019 10:58
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Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bakanlık Bütçe Komisyonunda bakanlık bütçesi sunumunda konuştu.

Bakan Ersoy, müzekart ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"
Anadolu Ajansı
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