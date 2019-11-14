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Gram altın 272 lira seviyelerinde

Gram altın 271,8 lira, çeyrek altın 443 lira ve Cumhuriyet altını 1.812 liradan işlem görüyor
 14 Kasım 2019 11:10
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Gram altın 272 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 271,8 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki artışa rağmen dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 değer kaybederek günü 270,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 271,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 443 lira, Cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında dün başlayan kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de yaptığı sunumun bugün devam edeceğini belirten analistler, Powell'ın dünkü açıklamalarından para politikasına ilişkin yeni bir sinyal alınmadığını söyledi.

Analistler, Çin'de beklentilerden düşük gelen sanayi üretimi ve Japonya'nın 3. çeyrek GSYH verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

Bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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