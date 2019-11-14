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MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak

Milli Eğitim Bakanlığı, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını, tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldı
 14 Kasım 2019 11:27
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MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını tüm illerde yaygınlaştırma kararını aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, hali hazırda 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12 bin 620 öğrenci eğitim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyor.

Bakanlık, görme ya da hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerinin mesleki beceriler edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sosyal hayata katılmalarına imkan tanıyan okulların, Türkiye'nin 81 ilinde açılması için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken bu deneyim ve birikimi, özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerine sunulan mesleki eğitim imkanlarını artırmak istediklerini ifade etti.

Bir taraftan mevcut 151 okulun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirirken diğer taraftan bu okullara erişimi artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Özer, yeni çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Özel eğitim meslek okullarımız halen 71 ilde hizmet vermekte. Örneğin, İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da 9 özel eğitim meslek okullumuz var. 10 ilimizde ise henüz bu okullarımız bulunmamakta. Bu nedenle yıl sonuna kadar bu illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu açacak ve altyapısını oluşturacağız. 2020 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamında en az bir özel eğitim meslek okulumuz hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca illerimizde mevcut okullarımıza ilaveten ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Özer, özel eğitim meslek okulları aracılığıyla özel eğitim öğrencilerinin istihdamının da sağlandığına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak bir taraftan bu okullarımızın altyapısını güçlendirip kalitesini artırırken diğer taraftan da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerimizin staj yapabilmeleri ve mezun olduklarında istihdama katılımının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi." diye konuştu.

- 18 farklı alanda mesleki eğitim imkanı

Özel eğitim meslek okullarında öğrencilere 18 farklı alanda mesleki eğitim imkanı sunuluyor.

Eğitim verilen alanlar arasında "bilişim teknolojileri", "büro yönetimi", "el sanatları teknolojisi", "gıda teknolojisi", "inşaat teknolojisi", "güzellik ve saç bakım hizmetleri", "konaklama ve seyahat hizmetleri", "tarım teknolojisi", "mobilya ve iç mekan tasarımı", "tekstil teknolojisi", "seramik ve cam teknolojisi", "motorlu araçlar teknolojisi", "iklimlendirme" ile "yiyecek ve içecek hizmetleri" yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin erişebilirliğine uygun hale getirmek, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla mesleki yeterliliklerini artırmak ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimi İyileştirme Projesi'ni uyguluyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 443 meslek edinme atölyesinin yapımı tamamlandı, fiziki altyapıları iyileştirildi, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi.

Anadolu Ajansı
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