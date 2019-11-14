Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
Kask takan zabıta ekipleri, biber gazlı müdahalenin ardından seyyar satıcıları evire çevire dövdü. O anlarda kameralar kayıttaydı
|14 Kasım 2019 11:39
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Kartal Demokrasi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında 'izinsiz satış' nedeniyle gerginlik yaşandı.
Ekipler ve satıcılar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
KASKLI ZABITA SALDIRISI
Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri, seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü.
BİBER GAZI DA SIKTILAR
Diğer satıcılar ise bu olaya tepki gösterdi ve olaylar büyüdü.
Çıkan arbedede zabıta, biber gazı kullandı.
Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.
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