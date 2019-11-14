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Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kask takan zabıta ekipleri, biber gazlı müdahalenin ardından seyyar satıcıları evire çevire dövdü. O anlarda kameralar kayıttaydı
 14 Kasım 2019 11:39
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Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal Demokrasi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında 'izinsiz satış' nedeniyle gerginlik yaşandı.


Kartal'da biber gazlı müdahale

Ekipler ve satıcılar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KASKLI ZABITA SALDIRISI

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri, seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü.

BİBER GAZI DA SIKTILAR

Diğer satıcılar ise bu olaya tepki gösterdi ve olaylar büyüdü.

Çıkan arbedede zabıta, biber gazı kullandı.

Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.
DHA
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