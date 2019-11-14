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Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yetki devri ALES puan türünün belirlenmesinde hatalara sebebiyet vermeye devam ediyor!
 14 Kasım 2019 12:11
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Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!

Hatırlayacağınız üzere, 3 Mayıs 2019 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesinin uygun görüldüğü; ALES puan türünün belirlenmesine dair yetkinin tamamıyla üniversitelere bırakılmasının sorunlara yol açabileceği ve uygulamada çok farklı işlemlere de sebebiyet verebileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk.

Bu doğrultuda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 14 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına baktığımızda; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ALES puan türünün Eşit Ağırlık olarak belirlendiği görülmüştür.

Ancak, Yükseköğretim Kurulunun 23 Ağustos 2017 tarihli kararında yer aldığı üzere; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün öğrenci aldığı puan türüne bakmak için bu yıla ait YKS kılavuzunu incelediğimizde ise Eşit Ağırlık değil Sözel puan türünden öğrenci alımı yaptığı görülmektedir.

Bu kapsamda, ilgili üniversite tarafından söz konusu ilanda düzeltme yapılarak araştırma görevlisi kadrolarında öğrenci alımına uygun puan türüne yer verilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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