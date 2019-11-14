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MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı

MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı. '
 14 Kasım 2019 12:34
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MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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