Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin
|14 Kasım 2019 12:37
|Yazdır
Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, Meclis Toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak, işlerine dönmek istediklerini söyledi.
İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapordaki bilgilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde olması halinde işten atılmaların yaşanmayacağını kaydetti.
İşten çıkarılan işçilerin zorlu görevlerini aksatmadan, fedakarlık yaparak yerine getirdiğini anlatan Aydoğan, 80 gündür haklarının teslim edilmesini beklediklerini dile getirdi.
Meclis üyelerine seslenen Aydoğan, "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İş yerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimiz ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul'a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek
14 Kasım 2019 12:54
|Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz
14 Kasım 2019 12:49
|MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı
14 Kasım 2019 12:34
|Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi
14 Kasım 2019 11:56
|Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu
14 Kasım 2019 11:35
|Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek
14 Kasım 2019 10:58
|Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
14 Kasım 2019 10:18
|Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
14 Kasım 2019 09:57
|ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov
14 Kasım 2019 09:30
|Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
14 Kasım 2019 07:46