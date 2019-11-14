1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapor doğrultusunda haklarında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti
 14 Kasım 2019 12:37
Yazdır
Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, Meclis Toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak, işlerine dönmek istediklerini söyledi.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapordaki bilgilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde olması halinde işten atılmaların yaşanmayacağını kaydetti.

İşten çıkarılan işçilerin zorlu görevlerini aksatmadan, fedakarlık yaparak yerine getirdiğini anlatan Aydoğan, 80 gündür haklarının teslim edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Meclis üyelerine seslenen Aydoğan, "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İş yerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimiz ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul'a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek
14 Kasım 2019 12:54		 Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz
14 Kasım 2019 12:49
MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı
14 Kasım 2019 12:34		 Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi
14 Kasım 2019 11:56
Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu
14 Kasım 2019 11:35		 Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek
14 Kasım 2019 10:58
Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
14 Kasım 2019 10:18		 Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
14 Kasım 2019 09:57
ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov
14 Kasım 2019 09:30		 Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
14 Kasım 2019 07:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Sağlık Bakanı , eski Başbakan Akbulut'u hastanede ziyaret etti12:55 - Bakanlık 'otizmli çocuklar' için daire başkanlığı kuruyor12:54 - Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek12:49 - Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz12:47 - Okuma yazma bilmemek demans riskini üç katına çıkarabilir12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:37 - Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin12:34 - MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı12:31 - Gün ortası döviz fiyatları12:19 - YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
12:11 - Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!11:59 - Türkiye'de kimlik avı saldırılarında yüzde 40 artış11:58 - Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor11:56 - Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi11:41 - Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu11:39 - Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale11:35 - Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu11:27 - MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Şehit kaymakamın intikamı alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
ahmet hakan 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
aile sigortası 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam