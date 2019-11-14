Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz
|14 Kasım 2019 12:49
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AK Parti Genel Başkanı Vekili Kurtulmuş, ABD'ye gidişi sırasında uçaktan kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: "Formal değil informal toplantılar yapalım", "Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın", " Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz."
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye giderken uçaktan AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş'u arayarak, milletvekilleri ile istişare toplantısı yapması talimatını verdi.
Kurtulmuş, dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya gelirken Erdoğan'ın talimatlarını şu sözlerle anlattı:
'Formal değil informal toplantılar yapalım'
Bölgelerinize gittiğinizde parti çalışması gibi değil, daha sıcak ve doğal ortamlar oluşturun. İllerinizde daha çok zaman geçirin. Teşkilatta emeği geçen kişilerle gönüldaş olun. Hafta içi 3 gün Meclis'te kalın, diğer günlerde ise mutlaka il ziyaretleri yapın. Evet biliyorum, illere gidiyorsunuz ama resmi toplantılar yapıp dönenler oluyor. Formal değil informal toplantılar yapalım ve bu toplantıları kuvvetlendirelim. Herkesin fikri alınsın.
'Kenarda bekleyen partilileri davet edin'
Kenarda bekleyen partilileri davet edin. Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın. Onların da bilgi ve birikimlerinden mutlaka yararlanmalıyız. Kanaat önderleri ve bölgede sözü geçen isimlerle daha çok bir arada olun. Gençlere ulaşalım.
'Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyin'
Kongre sürecinde bireysel istekleri olmayan kişilerle yola devam edeceğiz. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide ahbap-çavuş ilişkisi değil, şehirde tanınan, bilinen, güvenilir, Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz. Hz. Ömer'in bir ismi de Faruk'tur. Faruk'un da anlamı doğru ile yanlışı ayırabilendir. Bizim de doğru ile yanlışı ayırabilen arkadaşlarla yola çıkmamız lazım.
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