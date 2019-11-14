1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanı Vekili Kurtulmuş, ABD'ye gidişi sırasında uçaktan kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını anlattı
 14 Kasım 2019 12:49
Yazdır
Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanı Vekili Kurtulmuş, ABD'ye gidişi sırasında uçaktan kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: "Formal değil informal toplantılar yapalım", "Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın", " Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz."

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye giderken uçaktan AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş'u arayarak, milletvekilleri ile istişare toplantısı yapması talimatını verdi.

Kurtulmuş, dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya gelirken Erdoğan'ın talimatlarını şu sözlerle anlattı:

'Formal değil informal toplantılar yapalım'

Bölgelerinize gittiğinizde parti çalışması gibi değil, daha sıcak ve doğal ortamlar oluşturun. İllerinizde daha çok zaman geçirin. Teşkilatta emeği geçen kişilerle gönüldaş olun. Hafta içi 3 gün Meclis'te kalın, diğer günlerde ise mutlaka il ziyaretleri yapın. Evet biliyorum, illere gidiyorsunuz ama resmi toplantılar yapıp dönenler oluyor. Formal değil informal toplantılar yapalım ve bu toplantıları kuvvetlendirelim. Herkesin fikri alınsın.

'Kenarda bekleyen partilileri davet edin'

Kenarda bekleyen partilileri davet edin. Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın. Onların da bilgi ve birikimlerinden mutlaka yararlanmalıyız. Kanaat önderleri ve bölgede sözü geçen isimlerle daha çok bir arada olun. Gençlere ulaşalım.

'Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyin'

Kongre sürecinde bireysel istekleri olmayan kişilerle yola devam edeceğiz. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide ahbap-çavuş ilişkisi değil, şehirde tanınan, bilinen, güvenilir, Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz. Hz. Ömer'in bir ismi de Faruk'tur. Faruk'un da anlamı doğru ile yanlışı ayırabilendir. Bizim de doğru ile yanlışı ayırabilen arkadaşlarla yola çıkmamız lazım.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek
14 Kasım 2019 12:54		 Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin
14 Kasım 2019 12:37
MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı
14 Kasım 2019 12:34		 Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi
14 Kasım 2019 11:56
Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu
14 Kasım 2019 11:35		 Müzekart ile Milli Saraylar ziyaret edilebilecek
14 Kasım 2019 10:58
Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
14 Kasım 2019 10:18		 Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
14 Kasım 2019 09:57
ABD senatosunda FETÖ'cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov
14 Kasım 2019 09:30		 Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
14 Kasım 2019 07:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Sağlık Bakanı , eski Başbakan Akbulut'u hastanede ziyaret etti12:55 - Bakanlık 'otizmli çocuklar' için daire başkanlığı kuruyor12:54 - Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek12:49 - Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz12:47 - Okuma yazma bilmemek demans riskini üç katına çıkarabilir12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:37 - Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin12:34 - MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı12:31 - Gün ortası döviz fiyatları12:19 - YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
12:11 - Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!11:59 - Türkiye'de kimlik avı saldırılarında yüzde 40 artış11:58 - Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor11:56 - Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi11:41 - Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu11:39 - Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale11:35 - Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu11:27 - MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Ziyaret sonrası ABD Senatosu'nda Ermeni tasarısı bloke edildi
Şehit kaymakamın intikamı alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
damadı paketle koy kapının önüne 3
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
memurlar.nette sözlük 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam