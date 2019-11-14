1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek

İçişleri Bakanlığı: 'ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.'
 14 Kasım 2019 12:54
Yazdır
Sınırdaki DAEŞ'li ABD'ye gidecek

İçişleri Bakanlığından, "Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.

Teröristin Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, "Yabancı terörist savaşçı, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' mesajı
14 Kasım 2019 14:24		 İmamoğlu'nu destekleyen gruptan su zammı protestosu
14 Kasım 2019 14:07
Güney Afrika'dan FETÖ okullarının kapatılmasını istendi
14 Kasım 2019 13:13		 'Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz'
14 Kasım 2019 12:49
Araştırma Komisyonu: İBB'den atılan işçilerin kararı gözden geçirilsin
14 Kasım 2019 12:37		 MSB: Türk ve Rus askerlerinin altıncı kara devriyesi tamamlandı
14 Kasım 2019 12:34
Bütçe görüşmelerinde RTÜK Başkanı protesto edildi
14 Kasım 2019 11:56		 Ölen ingiliz subayının eşine yurt dışı yasağı konuldu
14 Kasım 2019 11:35
Milli Saraylar, Müze Kart kapsamına alınıyor
14 Kasım 2019 10:58		 Yunanistan'ın almadığı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
14 Kasım 2019 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı14:35 - Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti14:33 - Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderen firmaya soruşturma14:30 - 8 yabancı terörist daha ülkelerine gönderilecek14:24 - Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' mesajı14:19 - Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı14:14 - Müdürden 'secde' savunması: Kareografilerden esinlendik14:08 - PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı14:07 - İmamoğlu'nu destekleyen gruptan su zammı protestosu14:05 - O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
14:00 - 'Atacağımız her adım ülkenin geleceğine katkı sağlayacak'13:58 - Uzman çavuşlar kadro bekliyor13:55 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emsal mütalaa13:47 - Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı13:44 - Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak13:40 - Ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş13:38 - YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha13:34 - Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
Şehit kaymakamın intikamı alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
ahmet hakan 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
damadı paketle koy kapının önüne 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
sakın gelme 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 5
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam