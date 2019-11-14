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Okuma yazma bilmemek demans riskini üç katına çıkarabilir

Okuma yazma bilmeyenlerde demans (bunama) görülme olasılığının yaklaşık üç katına çıkabileceği bildirildi
 14 Kasım 2019 12:47
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Okuma yazma bilmemek demans riskini üç katına çıkarabilir

Okuma yazma bilmeyenlerde demans (bunama) görülme olasılığının yaklaşık üç katına çıkabileceği bildirildi.

NewsMedicalLifeSciences sitesinde yer alan habere göre, sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Dominik Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde doğan ve yaşayan, yaş ortalaması 77 olan 983 kişi incelendi.

Araştırmanın başında, 18 ay ve 2 yıl aralıklarla sağlık taraması ile hafıza ve düşünme testlerinden geçirilen bu kişilerden 237'sinin okuma yazma bilmediği, bu grupta 83 kişide araştırmanın başında demansa rastlandığı, okuma yazma bilen 746 kişide ise demans hastası sayısının başlangıçta 134 olduğu bildirildi.

Çalışmada, okuma yazma bilmeyen grupta demans hastası sayısının 4 yıl sonra 114'e çıktığına, diğer grupta ise 201'e yükseldiğine, yaş, sosyo ekonomik statü ve kardiyovasküler rahatsızlarda dikkate alındığında okuma yazma bilmeyenlerin demansa yakalanma riskinin neredeyse üç kat arttığının hesap edildiğine işaret edildi.

Columbia Üniversitesinde görevli bilim insanı Jennifer J. Manly, araştırmanın, okumanın, beyni birçok yönden güçlendirerek demans gelişmesini önleyebileceğini ve geciktirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Manly, "Birkaç yıllık bir eğitim almış olsalar bile okuma yazmayı öğrenmiş insanlar, bu becerileri hiç kazanmamış olanlarla kıyaslandığında ömür boyu süren avantajlara sahip olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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