Sağlık Bakanı , eski Başbakan Akbulut'u hastanede ziyaret etti
Bakan Fahrettin Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı
|14 Kasım 2019 12:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.
Bakan Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilmişti.
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