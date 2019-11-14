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Emniyet'ten, polis alımı ve renk körlüğü açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, renk körlüğü uygulamasının güvenlik zafiyeti oluşturacağı gerekçesiyle polis alımlarında devamına karar verildiğini açıkladı.
 14 Kasım 2019 13:04
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Emniyet'ten, polis alımı ve renk körlüğü açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, renk körlüğü uygulamasının güvenlik zafiyeti oluşturacağı gerekçesiyle polis alımlarında devamına karar verildiğini açıkladı.

Anemi, tiroid hastalıkları, safra kesesi polipleri ve taşları, hemanjiom (iyi huylu damar tümörü), cilt altı yabancı cisimler, yüksek frekanstaki işitme kayıpları, atnalı böbrek, böbrek taşları, psikiyatrik tedavi geçmişi gibi birçok konuda ise polis olmak isteyen vatandaşların lehine olacak şekilde iyileştirme yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda renk körlüğü uygulamasının güvenlik zafiyeti oluşturacağı gerekçesiyle polis alımlarında uygulamanın devamına karar verildi. Polis alımlarında renk körlüğü engelinin kaldırılması yönünde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışındaki uygulamaları araştırdı.

Bu kapsamda Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Danimarka ve İtalya'nın aralarında bulunduğu 27 ülkede polisliğe girişte yapılan renk körlüğü uygulamaları incelendi. Bu ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok gelişmiş ülke başta olmak üzere renk körlüğü bulunanların polis olmadığı görüldü. Yine araştırmada farklı uygulamaların olduğu belirtilen birkaç ülkede ise yapılan görevlendirme şekillerinin ülkemizdeki polisin çalışma şart ve usullerine uymadığı ve ülkemiz haricindeki diğer ülkelerin de bu durumu güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdiği tespit edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hakem hastanelerde görevli göz hastalıkları uzman doktorları ile yapılan görüşmeler sonucunda ise kısmi renk körlüğünün kendi içerisinde önem sırasına ayrılabilmesinin tıbben mümkün olmadığı kanaati ve görüşü bildirildi.

Renk körlüğü güvenlik zafiyeti oluşturuyor.

Gün ışığının herhangi bir saatinde olay yerindeki şahıs, suç delili ile suç ve suçluyu ortaya çıkaracak her türlü belge ve diğer materyallerin şahıslara ait bilgilerin gerçek renk ve özellikleriyle algılanması ve diğer güvenlik güçlerine de doğru olarak aktarılması gerektiğinden mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı değerlendirildi. Renk körlüğünün tespiti için kullanılan 'ishihara test' yönteminin dünya standartlarına uygun olduğu, incelenen ülkelerde de aynı yöntemin uygulandığı, renk körlüğü muayenesini yapacak olan doktorun muayene şekli ve yönteminden bağımsız olacak şekilde dijital olarak sonuç verecek bir cihazın bulunmadığı, renk körlüğünü giderdiği söylenen lens ve gözlüklerin bu sorunu tam olarak gideremediği, gözle ilgili diğer sorunlara yol açabileceğinden polisin çalışma usul ve koşulları açısından çözüm olarak görülemeyeceği sonucuna varıldı" denildi.

"Birçok konuda iyileştirme yapıldı"

Açıklamada ayrıca Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde 29 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre anemi, tiroid hastalıkları, safra kesesi polipleri ve taşları, hemanjiom (iyi huylu damar tümörü), cilt altı yabancı cisimler, yüksek frekanstaki işitme kayıpları, atnalı böbrek, böbrek taşları, psikiyatrik tedavi geçmişi gibi birçok konuda polis olmak isteyen vatandaşların lehine olacak şekilde iyileştirme yapıldığı kaydedildi.
Memurlar.Net
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