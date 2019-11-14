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Güney Afrika'dan FETÖ okullarının kapatılmasını istendi

Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Mücahit Arınç: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren FETÖ okullarının olduğunu da biliyoruz. Bu okullarının faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyoruz
 14 Kasım 2019 13:13
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Güney Afrika'dan FETÖ okullarının kapatılmasını istendi

Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden FETÖ okullarının kapatılmasını istedi.

Arınç, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane ile Meclis'teki odasında görüştü.

Siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Arınç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2020 yılında Afrika Birliği Dönem Başkanlığını devralacağını anımsattı.

Karşılıklı turist sayısını çoğaltmak için doğrudan uçak seferlerini arttırmaya yönelik adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Arınç, ticari ilişkilerin gelişmesi için iş adamlarının bir araya geleceği platformlara önem verilmesi ve ticari ateşelerin güçlendirilmesini önerdi.

Güney Afrika'nın farklı etnik yapı çeşitliliği nedeniyle "Gökkuşağı Ulusu" olarak anıldığını dile getiren Arınç, Türkiye'deki farklı dini inanç ve etnik yapıdaki insanların da barış içinde yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadaleyi anımsatan Arınç, "Bu mücadele 15 Temmuz hain darbe girişimi ile daha da önemli hale geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren FETÖ okullarının olduğunu da biliyoruz. Bu okullarının faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyoruz. Türkiye, Güney Afrika'da yaşayan FETÖ mensuplarını hukuki yollarla iade edilmesini talep etti. FETÖ konusunda destek bekliyoruz." diye konuştu.

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine değinen Arınç, TİKA üzerinden sosyal ve kültürel alanda ortak çalışmaların yapılabileceğini ifade etti.

Arınç, Türk parlamentosunda Türkiye-Güney Afrika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun bulunduğunu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde böyle bir grubun kurulmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Malefane de Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu, Türkiye ve ülkesi arasındaki siyasi ekonomik, kültürel ve diğer ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak istediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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