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Dünyanın en başarılı 10 gencinden ikisi Türk

105 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) '2019 Dünya Konferansı'nı Estonya'da gerçekleştirdi. 112 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı konferansta JCI Türkiye ekibi birçok kategoride finale kalırken 3 ödül kazandı
 14 Kasım 2019 13:31
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Dünyanın en başarılı 10 gencinden ikisi Türk

105 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) '2019 Dünya Konferansı'nı Estonya'da gerçekleştirdi. 112 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı konferansta JCI Türkiye ekibi birçok kategoride finale kalırken 3 ödül kazandı.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından her sene düzenlenen JCI Dünya Kongresi bu sene Estonya'nın Talin şehrinde gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa bu sene 112 ülkeden yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Açılış konuşmasını Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid yaparken etkinlikte dünyanın önde gelen fikir liderlerinde Robin Sharma konuşmacı olarak gençlere ilham verdi. Küresel hedefler doğrultusunda geliştirilen projelerin ödüllendirildiği organizasyonda ülkemizi temsil eden JCI Türkiye Ekibi toplam 3 ödülle döndü.

Türk gençler farklarını ortaya koydu

Türkiye'ye İş Dünyası kategorisinde 'Digicon' projesi ödül getirdi. JCI Kültür şubesi tarafından geliştirilen ve girişimcilerin dijital dünyanın yetkinliklerini kazanmaları için eğitim ve inovasyon kampları düzenleyen proje, tüm dünyadan binlerce proje arasından öne çıktı.

JCI Dünya Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya'nın En Başarılı 10 Genci Ödülleri'nde (TOYP - Ten Outstanding Young Persons of the World) ise iki Türk genci Türk bayrağını sahnede dalgalandırdı. 'İş Dünyası ve Girişimcilik' kategorisinde Duygu Yılmaz ve Tıbbi Yenilik ve Buluşlar kategorisinde Gözde Durmuş dünyanın en başarılı 10 genci arasında yer aldı.

Dünya Konferansı'nda en çok ödül dosyasıyla katılan ülkelerden biri olduklarını belirten JCI Türkiye Başkanı Burcu Erol, "Gerek ödüllerimizle gerekse finale kalan projelerimizle, Türkiye'nin ismini sahnede defalarca duymak gurur vericiydi" dedi.

18-40 yaş arası gençlerden oluşan derneğin 4 fırsat alanı sunduğunun altını çizen Burcu Erol, sözlerine şöyle devam etti: "Girişimcilerin kendini geliştirebildiği, sosyal sorumluluk ve iş dünyası alanında yaparak öğrenebildiği harika bir sivil toplum örgütü burası. Ödül alan ve finale kalan tüm üyelerimize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum."

Yüzde 100 Verimlilik Ödülü'ne de layık görülen JCI Türkiye, 4 kategoride ise finale kaldı. JCI 2019 Dünya Konferansı'nda finale kalan projelerin detayları işe şöyle oldu:

En İyi Başkan - Beyza Birand (JCI Bahçeşehir)

En İyi Üye - Ceren Çiftçi (JCI İzmir)

En İyi Uluslararası İşbirliği Projesi - Turkey Connecting Business Asia (JCI Bahçeşehir)

En Başarılı Ulusal Büyüme ve Gelişme Programı - JCI Türkiye Meet UP projesi
İhlas Haber Ajansı
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