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YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, e-devlet üzerinden transkript verilmesine yönelik çalışma başlattı.
 14 Kasım 2019 13:38
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YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla birlikte; Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, E-Kayıt, Öğretim Elemanı Belgesi, Denklik Durum Belgesi, Okul Tanıma Belgesi, Denklik Başvuru Hizmetleri ve Doçentlik Belgesi gibi birçok sürecin e-devlet üzerinden yürütülmesine yönelik çalışmalar başarıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) altyapısının her geçen gün geliştirilmesi ile birlikte üniversitelerce verilebilen transkript belgesinin e-devletle entegre edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Özellikle, akademik kadro başvurularında zorunlu bir belge olan transkriptin her defasında üniversitelerce aslı veya onaylı suretinin istenilmesi adaylara büyük zorluklar yaratmaktadır. Kişilerin birden çok kuruma başvuru yapması halinde noterde belge onaylatmaları maddi büyük külfetler getirmektedir.

Dolayısıyla, bu zorluklardan dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından transkript belgesinin e-devletle entegre edilmesi için üniversitelerden görüş talep edilmiş olup, yapılacak değerlendirmelerden sonra not durum belgesi de e-devlet üzerinden alınabilecektir.

Memurlar.Net - Özel

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