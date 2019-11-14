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Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarım Orman Şurası'nın 18 Kasım Pazartesi günü açılışı yapılacak. Etkinlikte tarım ve ormancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yıla ışık tutacağız
 14 Kasım 2019 13:44
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Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazide modern sulama şebekelerinin oranını yüzde 31'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek iş birliğinin, ülke hedeflerine ulaşılmasında Türkiye'ye katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısında, Bakanlık olarak son 17 yılda suya yön veren çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Baraj sayısını yüzde 205 artışla 841'e çıkardıklarını vurgulayan Pakdemirli, bu süreçte HES sayısını yüzde 570 artışla 650'ye, gölet ve bent sayısını yüzde 164 artışla 602'ye, sulama tesisi sayısını yüzde 76 artışla 3 bin 105'e, taşkın kontrol sayısını yüzde 97 artışla 9 bin 894'e yükselttiklerini bildirdi.

Pakdemirli, teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin 6,6 milyon hektarını sulamaya açtıklarını, böylece 32 milyar lira yıllık net gelir artışı sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de toplulaştırmaya uygun 14,3 milyon hektar alanın 8,2 milyon hektarında çalışmalara devam ettikleri bilgisini veren Pakdemirli, bugün itibarıyla toplulaştırması tamamlanan alanın 4 milyon hektar olduğunu ve 2020 yılında da çalışmaları devam eden 1 milyon 430 bin dekar arazinin tescil işlemlerini bitirmeyi planladıklarını aktardı.

- "2020'de 10 yer altı barajı yapmayı planlıyoruz"

Pakdemirli, 100 yer altı barajı ve suni besleme yeri tespit ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2020 yılında 10 yer altı barajı yapmayı planlıyoruz ve 2021 yılında kullanıma açacağız. Çiftçilerimizin tarla içi modern sulama sistemleri kurabilmeleri için yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda 31 bin 600 projeye 531 milyon lira destek sağladık. 2000'li yılların başında tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama şebekelerinin oranı, bugün itibarıyla yüzde 28'e yükselmiştir. İnşaatı devam eden projelerimizde ise bu oran yüzde 94 mertebesinde. Yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağladık."

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla ve geliştirdikleri tekniklerle su ile toprağı akıllıca buluşturabilecek işlere imza attıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bunlardan biri, Adıyaman Samsat Pompaj Sulamasında GES (Güneş Enerji Sistemi) çalışmaları. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji dağılımındaki oranının artırılması stratejisine uyumlu olarak Adıyaman'da pilot sahada GES çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, açık sulama şebekelerinin rehabilitasyonunu, yenileme projeleriyle hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 25 projeyi yakın bir zamanda tamamlayarak 220 bin dekar sahaya hizmet veren sulama şebekesini modernize ettiklerini bildirdi.

- "Sulama Modernizasyonu Projesi 7 yıl sürecek"

DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek sulama altyapısının modernizasyonu çalışmalarının bir bölümünün finansmanında Dünya Bankası kredilerinden faydalanıldığını belirten Pakdemirli, Dünya Bankası grubunun en büyük kuruluşu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilen fonun 252 milyon dolarlık kredi ve 2 milyon dolarlık bir Küresel Çevre Fonu hibesi içerdiğini ifade etti.

Pakdemirli, Dünya Bankası ile birlikte yürütülen Sulama Modernizasyonu Projesi'nin 3 bileşenden oluştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam 507 bin 810 dekar alana hizmet verecek 4 rehabilitasyon sulama projesi inşaatı, Sulama Modernizasyonu Projesi'nin birinci bileşenini oluşturmaktadır. Sulama Modernizasyonu Projesi'nin ikinci bileşeni Afyon-Bolvadin Yeraltı Sulama Şebekesi'ne yapılacak Güneş Enerji Santrali'yle, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan yüksek enerji maliyetleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir. Projenin üçüncü ve son bileşenini proje yönetimine ilişkin çalışmalar oluşturmaktadır. Projemizin süresi, 5 yıl yapım ve 2 yıl işletme olmak üzere toplam 7 yıldır."

2023'te teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazide modern sulama şebekelerinin oranını yüzde 31'e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, bu kapsamda Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek iş birliğinin, ülke hedeflerine ulaşılmasında Türkiye'ye katkı sağlayacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Pakdemirli, "Tarım Orman Şurası'nın 18 Kasım Pazartesi günü açılışı yapılacak. Etkinlikte tarım ve ormancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yıla ışık tutacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
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