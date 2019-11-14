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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emsal mütalaa

Eskişehir'de 2014 yılında sahiplendiği kediye işkence yaptıktan sonra ölümüne neden olan sanık Mustafa Can A., aldığı 3 yıl hapis cezasına yapmış olduğu temyiz itirazının Yargıtay Başsavcılığı tarafından reddine yönelik mütalaa verilirken, dosya incelenmesi üzerine Ceza Dairesine gönderildi
 14 Kasım 2019 13:55
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emsal mütalaa

Eskişehir'de 2014 yılında sahiplendiği kediye işkence yaptıktan sonra ölümüne neden olan sanık Mustafa Can A., aldığı 3 yıl hapis cezasına yapmış olduğu temyiz itirazının Yargıtay Başsavcılığı tarafından reddine yönelik mütalaa verilirken, dosya incelenmesi üzerine Ceza Dairesine gönderildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken 2014 yılında Eskişehir'deki 'Cafe De Kedi' adlı işyerinden aldığı 'İletki' adlı kediyi geçici olarak sahiplenen Mustafa Can A., yaptığı işkence sonucunda kedinin ölümüne sebep olmuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğrenci hakkında Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Görülen dava sonrasında Mustafa Can A., mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Türkiye'de bir hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez ceza alan Mustafa Can A., karar sonrasında itirazda bulundu. Yargıtay Başsavcılığı, değerlendirmeleri sonucunda itirazın reddine yönelik mütalaa verirken, mahkeme tarafından verilen 3 yıl hapis cezasını yerinde olduğu kanaatini belirtti. Dosya incelenmesi üzerine Yargıtay Ceza Dairesine gönderildi.

Avukat Buket Ünlü Hatip, "Karar onanırsa emsal niteliğinde olacak"

Kararın onanması sonrasında emsal niteliğinde olacağını belirten avukat Buket Ünlü Hatip, "2015 yılında verilen bu karar halen ilk niteliğindedir. Türkiye'nin pek çok görülen davalarında emsal niteliği taşımaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen mütalaanın bu şekilde olacağını düşünüyorduk. Merakla kararın kesinleşmesine bekliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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