Uzman çavuşlar kadro bekliyor

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, orduda sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların kadro beklediğini belirterek, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi.

Bünyesinde 11 tane dernek barındıran ve üyelerinin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış emekli uzman çavuşlardan oluşan Uzmanlar Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerde görev almış uzman çavuşların sosyal, kültürel ve hukuki sorunlarına yardımcı oluyor. Uzman çavuşların Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden kritik noktalarda görevlendirildiklerini aktaran Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, "Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımları yapılan Silahlı Kuvvetleri personelleridir. 1986 yılında 3269 sayılı Kanun'a tabi olarak göreve başlamışlar, 33 yıldır sözleşme ile görev yapmaktadırlar. Uzman çavuşların en büyük sorunlarından bir tanesi sözleşme ile görev yapmaları" diye konuştu.

Uzman çavuşların bazı yönetmeliklerden yararlanamadığını kaydeden Tilkici, "Çalışma yönetmelikleri yok, izin yönetmelikleri yok, nöbet yönetmelikleri yok, sicil yönetmelikleri yok, sağlık yönetmelikleri yok. Uzman çavuşlar mesleki güvence ve kadro istiyor" şeklinde konuştu.

25 yıl görev yapan bir uzman çavuşun 20 yılının doğuda geçtiğini söyleyen Tilkici, uzman çavuşların aile bütünlüğünün olmadığını ve kıdemlerinin sayılmadığını belirtti. TSK'nın en çok şehit ve gazi veren camiasının uzman çavuşlar olduğuna dikkat çeken Tilkici, "Uzman çavuşlar, toprağa ilk düşen yiğitler, çatışmada en önde gidenler. Bu yiğitlerin görülmesi lazım. Mesleki güvenceleri yok. Bugün engellilik durumu yüzde 10'u geçen durumlarda sözleşmeleri feshediliyor" ifadelerini kullandı.

Uzman çavuşların askeriyenin bazı imkanlarından yararlanamadığını da aktaran Tilkici, "Ordu evlerine giremiyorlar, kamplardan yararlanamıyorlar, lojmanlardan yüzde 5 oranında yararlanıyorlar. Mevcutları şu anda 180 bin, sistemin değişmesiyle sayıları yükselmekte ancak mağduriyetler de artmakta" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan keskin nişancıların 6-7 yılda yetiştiğini vurgulayan Tilkici, keskin nişancıların yüzde 99'unun uzman çavuşlardan oluştuğunu belirtti. Uzman çavuşların yaptığı fedakarlıkların görülmediğini söyleyen Tilkici, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Biz bu göreve başladığımızda ailelerimiz ellerimize kına vurarak, 'vatan için şehit ol da gel' diye gönderdiler. Biz vatan sevgisini, vatan ülküsünü, bayrağın dalgalanması için yüreğimize vatan sevgisini koyarak mücadele etmeye başladık. Bizim sözleşmemiz yüreğimize koyduğumuz vatan sevgisi, bizim sözleşmemiz şimdiye kadar toprağa koyduğumuz binlerce uzman çavuş" ifadelerini kullandı.