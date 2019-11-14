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PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı

PTT A.Ş.'de 2 genel müdür yardımcısı ve 4 daire başkanı görevden alındı
 14 Kasım 2019 14:08
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PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu, 11 Kasım 2019 tarihli toplantısında bazı üst yöneticileri görevden aldı.

Yeni Yönetim Kurulunun aldığı kararlar şu şekilde:

- Genel müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut görevden alınarak yerine Hüseyin Tok atandı.
- Genel Müdür yardımcısı Yusuf Canbolat görevden alınarak yerine Ragıp İmamoğlu atandı.
- Genel Müdür yardımcılığını vekaleten yürüten Hakan Gülten asaleten atandı.

Eğitim Daire Başkanı Fevzi Çakar, E-Ticaret Daire Başkanı Settar Ulu görevden alındı.

Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Özge Denli, PTTBank daire Başkanı Şefik Gündoğdu'nun vekaleten görevleri sona erdirildi.

- Eğitim Daire Başkanlığına Sefa Kukul, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığına Şanlıurfa Başmüdürü İsmail Çizikçi, PTTBank Daire Başaknlığına İstanbul Başmüdür yardımcısı İsmail Yılmaz atandı.

- E-Ticaret Daire Başkanlığına Lojistik daire Başak yardımcısı Kadir Koçyiğit vekaleten atandı.

Memurlar.Net - Özel

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