PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı
|14 Kasım 2019 14:08
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PTT A.Ş. Yönetim Kurulu, 11 Kasım 2019 tarihli toplantısında bazı üst yöneticileri görevden aldı.
Yeni Yönetim Kurulunun aldığı kararlar şu şekilde:
- Genel müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut görevden alınarak yerine Hüseyin Tok
atandı.
- Genel Müdür yardımcısı Yusuf Canbolat görevden alınarak yerine Ragıp İmamoğlu atandı.
- Genel Müdür yardımcılığını vekaleten yürüten Hakan Gülten asaleten atandı.
Eğitim Daire Başkanı Fevzi Çakar, E-Ticaret Daire Başkanı Settar Ulu görevden alındı.
Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Özge Denli, PTTBank daire Başkanı Şefik Gündoğdu'nun vekaleten görevleri sona erdirildi.
- Eğitim Daire Başkanlığına Sefa Kukul, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığına Şanlıurfa Başmüdürü İsmail Çizikçi, PTTBank Daire Başaknlığına İstanbul Başmüdür yardımcısı İsmail Yılmaz atandı.
- E-Ticaret Daire Başkanlığına Lojistik daire Başak yardımcısı Kadir Koçyiğit vekaleten atandı.
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