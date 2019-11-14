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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtları merdiven boşluğuna atıldı. Okul müdürü Mehmet Coşan, öğrencilerin tüm uyarılarına rağmen ders materyallerini eve götürmediklerini, sınıflarda temizlik yapılamadığını belirterek, "Biz de bunların atılacağını söylememize rağmen tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettik" dedi
 14 Kasım 2019 14:19
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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı

Bartın Güzel Sanat Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin sınıflarda tuttuğu eve götürmediği çalışma çantaları, resim kağıtları okulun en alt katında merdiven boşluğuna atıldı. Merdivenlere dağılan eşyaları gören öğrenciler durumu cep telefonu ile kaydederek, sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepki gösterdi. Merdivenlere atılan eşyalar daha sonra merdiven boşluğuna düzgün şekilde konuldu.

Okul Müdürü Mehmet Coşan, "Öğrenciler bütün eşyalarını sınıflarda uygun olmayan yerlere bırakıyorlar. Eve kitap, çanta, defter ve malzeme gitmediği için ders çalışamıyorlar ve de başarısız oluyorlar. Bir de sınıflarda sıraların gözünde ve üzerinde bırakılan kitaplar nedeniyle sınıflarda temizlik yapılamıyor. Biz de tüm uyarılara rağmen, bunların atılacağını söylememize rağmen sınıfta eşya bırakan tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettik. Velilere düşen görev ise öğrencilerini sorgulayıp, neden ders materyallerini eve getirip ders çalışmadıklarını, bu yüzden başarısız oldukları konusu irdelemeleri gerekir." dedi.
DHA
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