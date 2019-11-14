Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' mesajı
|14 Kasım 2019 14:24
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin yarın akşam itibarıyla 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde "http://aratatil.meb.gov.tr" adresinden görebileceklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yarın başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı.
Mesajına, "Sevgili velilerimiz, ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz." notunu düşen Selçuk, paylaştığı videoda ara tatilin bu yıl ilk kez uygulanacağına işaret etti.
Selçuk, yarın itibarıyla çocukların bir hafta tatile gireceğini belirterek, "İstedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle, değerlerimizle devam edelim. Çocuklarımız için ara tatil etkinlik planı hazırladık." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, "http://aratatil.meb.gov.tr" adresi üzerinden illerdeki ara tatil etkinliklerinin nasıl görülebileceğini örnekle anlatarak, velilere, "Lütfen bulunduğunuz ili seçerek buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum." çağrısında bulundu.
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