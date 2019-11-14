8 yabancı terörist daha ülkelerine gönderilecek
İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi
|14 Kasım 2019 14:30
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı
14 Kasım 2019 14:37
|Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti
14 Kasım 2019 14:35
|Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
14 Kasım 2019 13:47
|Ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş
14 Kasım 2019 13:40
|Turuncu kategoride aranan El Kaide üyesi yakalandı
14 Kasım 2019 13:19
|Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
14 Kasım 2019 11:39
|Mahkeme heyetini tehdit eden FETÖ sanığının 8 yı hapsi istendi
14 Kasım 2019 11:26
|Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
14 Kasım 2019 11:25
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
14 Kasım 2019 10:53
|HDP Gaziantep İl Başkanı ile 51 kişiye gözaltı
14 Kasım 2019 10:47